American Family va racheter Bowhead Specialty dans le cadre d'une opération de 1,2 milliard de dollars

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American Family Mutual Insurance Company va racheter Bowhead Specialty BOW.N dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire d'un montant de 1,2 milliard de dollars, a annoncé lundi l'assureur spécialisé.