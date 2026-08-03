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American Family va racheter Bowhead Specialty dans le cadre d'une opération de 1,2 milliard de dollars
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 14:05
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

American Family Mutual Insurance Company va racheter Bowhead Specialty BOW.N dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire d'un montant de 1,2 milliard de dollars, a annoncé lundi l'assureur spécialisé.

Fusions / Acquisitions
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