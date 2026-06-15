American Express veut racheter TheFork pour 700 millions de dollars

information fournie par Boursorama avec AFP • 15/06/2026 à 17:08

L'opérateur de cartes bancaires American Express a annoncé lundi un projet d'acquisition de la plateforme européenne de réservation de restaurants TheFork, pour un montant de 700 millions de dollars.

( AFP / JOEL SAGET )

Ce nouveau projet doit permettre à American Express de "développer son offre gastronomique" en Europe, l'entreprise américaine souhaitant faire de ses investissements à l'international un "moteur" de sa croissance, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Par le biais d'une application et d'un site internet, TheFork revendique la mise en relation de millions de clients avec 50.000 restaurants dans 11 pays européens.

La plateforme, fondée par trois Français, a vu le jour en 2007 sous le nom de La Fourchette, avant d'être rachetée en 2014 par le site de voyages américain TripAdvisor et de devenir TheFork en 2021.

Ce nouveau changement de propriétaire "est attendu avant la fin de l'année 2026" pour un montant de 700 millions de dollars, a précisé l'opérateur de cartes bancaires.

Dans son communiqué, American Express assure que l'équipe dirigeante de TheFork restera inchangée.

Ce projet fait suite à deux autres "acquisitions réussies" de plateformes de réservations de restaurants, Resy et Tock, et doit ainsi permettre à American Express "d'étendre son réseau gastronomique à 75.000 établissements réservables".