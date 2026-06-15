American Express va racheter TheFork, la plateforme de réservation de restaurants de Tripadvisor, pour un montant de 700 millions de dollars

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American Express AXP.N a annoncé lundi qu'elle allait racheter la plateforme de réservation de restaurants TheFork à Tripadvisor TRIP.O dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire d'une valeur de 700 millions de dollars, ce qui a fait bondir de 14 % le cours de l'action de la plateforme de voyage en ligne lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse. L'investisseur activiste Starboard Value avait, en octobre dernier fait pression pour que Tripadvisor cède TheFork, alors que Tripadvisor peinait à se remettre des perturbations liées à la pandémie et à faire face à la forte concurrence de concurrents tels que Booking Holdings BKNG.O et Airbnb ABNB.O . Pour American Express, l'acquisition de TheFork permettra d'étendre son réseau de restauration à 75 000 établissements réservables et de renforcer son activité internationale, qui constitue son segment de croissance le plus rapide depuis de nombreuses années. Elle s'inscrit également dans la continuité de ses acquisitions de plateformes de restauration Resy et Tock .

"La restauration est l’un des principaux moyens par lesquels les gens interagissent avec notre marque", a déclaré Rafa Marquez, président des services de cartes internationaux chez American Express. TheFork a généré un chiffre d'affaires de 232 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 mars, soit une hausse de 25% par rapport à l'année précédente, selon le rapport financier de Tripadvisor. Cette plateforme de gestion de restaurants, de réservation et d’engagement client met en relation des millions de clients avec plus de 50 000 restaurants dans 11 pays européens, a précisé American Express. La transaction devrait être finalisée avant la fin de l'année 2026et TheFork continuera d'opérer sous la direction actuelle, elle a ajouté.

Goldman Sachs a agi en tant que banque conseil de Tripadvisor et de TheFork.