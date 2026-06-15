American Express va racheter la division de réservation de restaurants de TripAdvisor pour un montant de 700 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de commentaires d'analystes et d'un graphique, mise à jour des cours boursiers)

* L'accord étend le réseau de restauration d'American Express à 75 000 établissements réservables

* La transaction devrait être finalisée avant la fin de l'année 2026

par Anshuman Tripathy et Arasu Kannagi Basil

American Express AXP.N va racheter la plateforme de réservation de restaurants TheFork à Tripadvisor

TRIP.O dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire d'une valeur de 700 millions de dollars, ont annoncé lundi les deux sociétés, ce qui a fait grimper de 7 % le cours de l'action de la plateforme de voyage en ligne lors des échanges matinaux. L'investisseur activiste Starboard Value avait, en octobre dernier, fait pression pour que Tripadvisor cède TheFork, alors que la société peinait à se remettre des perturbations liées à la pandémie et à faire face à la forte concurrence de rivaux tels que Booking Holdings BKNG.O et Airbnb ABNB.O . Cette opération permettra à Tripadvisor de se concentrer davantage sur sa stratégie axée sur les expériences dans le cadre d'une refonte majeure, a déclaré la société. Pour American Express, l'acquisition de TheFork étendra son réseau de restauration à 75 000 établissements réservables et renforcera ses activités internationales, qui constituent son segment à la croissance la plus rapide depuis de nombreuses années. Elle s'inscrit également dans la continuité de ses acquisitions des plateformes de restauration Resy et Tock .

“La restauration est l’un des principaux moyens par lesquels les gens interagissent avec notre marque”, a déclaré Rafa Marquez, président des services de cartes internationaux chez American Express. TheFork a généré un chiffre d'affaires de 232 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 mars, soit une hausse de 25 % par rapport à l'année précédente, selon le rapport financier de Tripadvisor. La plateforme met en relation des millions de clients avec plus de 50 000 restaurants dans 11 pays européens, selon les deux entreprises. “Nous considérons cette transaction comme une bonnenouvelle pour Tripadvisor), mais l'idée d'utiliser le produit de la vente pour financer des investissements continus dans le secteur des expériences pourrait susciter des réticences de la part des investisseurs, car cela suggère qu'il n'y a pour l'instant aucun projet d'explorer d'autres options pour Viator”, a déclaré Jake Fuller, analyste chez BTIG. Viator est une place de marché en ligne détenue par Tripadvisor, spécialisée dans les visites guidées, les activités et les attractions. Par ailleurs,les analystes de William Blair ont déclaré que cette transaction s’inscrivait dans la stratégie d’American Express visant à offrir des expériences haut de gamme et à renforcer l’engagement client. TheFork continuera à fonctionner sous sa direction actuelle et la transaction devrait être finalisée avant la fin de l’année 2026.

Goldman Sachs a agi en tant que banque conseil auprès de Tripadvisor et TheFork.