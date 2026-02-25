American Express va construire son nouveau siège au 2 World Trade Center
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 16:28
American Express sera le seul propriétaire et occupant du nouveau bâtiment. La construction est prévue pour commencer au printemps 2026, et American Express prévoit d'accueillir ses collaborateurs dans le nouveau bâtiment en 2031. L'entreprise conservera son siège actuel au 200 Vesey Street jusqu'à l'achèvement du projet.
S'étendant sur près de 55 étages, le nouveau bâtiment American Express pourra accueillir jusqu'à 10 000 persones.
Conçu avec une technologie avancée de bâtiments intelligents et des systèmes entièrement électriques et économes en énergie, le projet aura la certification Leadership in Energy and Environmental Design (LEED).
" Notre nouveau siège sera bien plus qu'un simple bâtiment - ce sera un lieu où nos collègues pourront se sentir énergisés, inspirés et fiers - un lieu d'innovation, d'interaction et de croissance. " a déclaré Stephen J. Squeri, président et directeur général d'American Express.
