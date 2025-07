American Express: hausse de 17% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 18/07/2025 à 13:43









(Zonebourse.com) - American Express dévoile un BPA ajusté (hors gain sur transaction) en hausse de 17% à 4,08 dollars au titre de son deuxième trimestre 2025, dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes.



Le groupe de solutions de paiement a vu ses revenus nets de dépenses d'intérêt progresser de 9% à près de 17,9 milliards de dollars, sur fond de dépenses de détenteurs de cartes en augmentation de 7%.



'Nous avons enregistré des dépenses de détenteurs de cartes record ainsi qu'une demande vigoureuse pour nos produits premium, et notre performance de crédit est demeurée de premier ordre', souligne son PDG Stephen J Squeri.



Sur la base de cette forte performance depuis le début de l'année, American Express maintient ses objectifs d'un BPA de 15 à 15,50 dollars et d'une croissance des revenus de 8 à 10% pour l'ensemble de l'année 2025.





