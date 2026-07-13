American Express en hausse après que J.P. Morgan a relevé sa recommandation sur le titre à “surpondérer”

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 juillet -

** L'action American Express AXP.N progresse d'environ 2 % à 352,50 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** J.P. Morgan relève sa recommandation sur le titre de “neutre” à “surpondérer” et augmente son objectif de cours de 328 $ à 400 $,ce qui représenteun potentiel de hausse de 14 % par rapport au dernier cours de clôture de 350,58 $

** La société de courtage estime que la clientèle aisée d’AXP est relativement à l’abri de la crise énergétique et offre une visibilité défensive sur les revenus dans un contexte incertain

** “La clientèle aisée d’AXP devrait maintenir ses niveaux de dépenses, à moins qu’un nouveau risque extrême ne vienne faire grimper le chômage” – JPM

** 12 des 31 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, 19 “conserver”; leur objectif de cours médian est de 367 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 5,2 % depuis le début de l'année