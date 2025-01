American Express: BPA accru de 16% au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/01/2025 à 13:46









(CercleFinance.com) - American Express publie un BPA en hausse de 16% à 3,04 dollars au titre de son quatrième trimestre 2024, pour des revenus nets de dépenses d'intérêt en progression de 9% à près de 17,2 milliards de dollars (+10% hors effets de changes).



'Cette augmentation est principalement attribuable aux fortes dépenses des titulaires de carte, à la hausse des revenus nets d'intérêts et à l'accélération de la croissance des frais de carte', explique le groupe de solutions de paiement.



Affichant ainsi pour l'ensemble de 2024 un BPA en croissance de 25% à 14,01 dollars et une hausse de 9% des revenus, il vise pour 2025 un BPA de 15 à 15,50 dollars et une croissance du chiffre d'affaires de 8 à 10%.



Par ailleurs, American Express prévoit d'augmenter de 17% son dividende trimestriel, le faisant passer de 0,70 à 0,82 dollar par action, à compter du versement de dividende prévu pour le premier trimestre 2025.





