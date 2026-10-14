American Electric Power va investir 4 milliards de dollars dans un projet de piles à combustible destiné à alimenter Google en électricité

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(Ajout d'informations sur les actions au paragraphe 2, et de détails supplémentaires aux paragraphes 4 et 8)

American Electric Power AEP.O a annoncé mercredi son intention d'investir environ 4 milliards de dollars dans un projet de pile à combustible de 702 mégawatts près de Cheyenne, dans le Wyoming, afin d'alimenter le Google

GOOGL.O d'Alphabet dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité d'une durée de 20 ans.

L'action de la société d'électricité affiche une hausse de plus de 3,1 % dans les échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Les entreprises technologiques recherchent de nouvelles sources d’électricité pour répondre à la demande croissante des centres de données et de l’intelligence artificielle, alors que la capacité du réseau et la lenteur du déploiement de nouvelles infrastructures limitent l’offre.

Au début du mois, Google a signé un accord similaire avec Black Hills Corp BKH.N pour alimenter son futur centre de données à Cheyenne, le fournisseur d’énergie prévoyant d’investir 1,8 milliard de dollars dans de nouvelles capacités de production entre 2027 et 2029.

AEP a précisé que le projet serait développé par Cheyenne Fuel Cell, détenue à environ 92 % par la société, le reste du capital étant détenu par des fonds gérés par Basalt Infrastructure Partners.

La construction devrait débuter en 2026, et la mise en service complète est prévue pour fin 2028.

L'installation utilisera la technologie des piles à combustible développée par Bloom Energy BE.N afin de fournir de l'électricité à la demande pour répondre aux besoins énergétiques croissants de Google dans la région de Cheyenne.

AEP a exercé une option d’achat portant sur une part substantielle de piles à combustible Bloom supplémentaires, pouvant atteindre 900 MW, dans le cadre d’une transaction évaluée à environ 2,65 milliards de dollars au début du mois de janvier.