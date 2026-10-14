American Electric Power va investir 4 milliards de dollars dans un accord énergétique avec Google

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American Electric Power AEP.O a annoncé mercredi son intention d'investir environ 4 milliards de dollars pour développer un nouveau projet de production d'électricité à partir de piles à combustible d'une puissance de 702 mégawatts près de Cheyenne, dans le Wyoming, dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité à long terme de 20 ans conclu avec Google.