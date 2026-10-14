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American Electric Power va investir 4 milliards de dollars dans un accord énergétique avec Google
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 14:05

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

American Electric Power AEP.O a annoncé mercredi son intention d'investir environ 4 milliards de dollars pour développer un nouveau projet de production d'électricité à partir de piles à combustible d'une puissance de 702 mégawatts près de Cheyenne, dans le Wyoming, dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité à long terme de 20 ans conclu avec Google.

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