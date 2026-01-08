American Electric Power signe un accord de 2,65 milliards de dollars pour des piles à combustible

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

American Electric Power AEP.O a déclaré jeudi que son unité achètera une partie substantielle de son option pour les piles à combustible à oxyde solide dans un accord d'une valeur d'environ 2,65 milliards de dollars dans le cadre de ses plans de développement et de construction d'une installation de production d'électricité à partir de piles à combustible.

En 2024, AEP avait signé un accord avec Bloom Energy BE.N pour acquérir 100 mégawatts de piles à combustible à oxyde solide avec une option pour acheter 900 MW supplémentaires. L'unité de la compagnie d'électricité a exercé cette option en début de semaine, a révélé AEP dans un document réglementaire.

AEPa également signé un accord de 20 ans avec un client anonyme pour la fourniture de la totalité de la production de l'installation de production de piles à combustible qui sera située près de Cheyenne, dans le Wyoming.

L'accord d'achat est soumis à certaines conditions qui devraient être remplies d'ici le deuxième trimestre 2026, a déclaré la compagnie d'électricité. Si les conditions ne sont pas remplies, AEP sera dédommagée financièrement pour tous les capitaux et les coûts encourus, a-t-elle ajouté.