American Electric Power revoit ses prévisions à la hausse alors que l'IA stimule la demande en électricité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions issues de l'appel concernant les points 1 à 3 et 5) par Dharna Bafna

American Electric Power AEP.O a revu à la hausse jeudi ses prévisions de résultat d'exploitation pour l'année en cours, grâce à une forte demande en électricité de la part des centres de données et d'autres grands clients.

Les services publics américains redoublent d’efforts pour répondre à la demande croissante de capacité électrique émanant des grandes entreprises technologiques qui mettent en place des centres de données pour prendre en charge des tâches complexes liées à l’IA.

* AEP a signé au deuxième trimestre des engagements de charge de 6 gigawatts, principalement grâce à des contrats avec des centres de données au Texas.

* La société dispose désormais de 45 GW de charge sous contrat jusqu’en 2030 au Texas, de 12 GW dans l’Ohio et de 12 GW supplémentaires dans cinq autres États. Elle prévoit que ces nouveaux clients à forte consommation permettront aux particuliers de réaliser jusqu’à 16 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars d’économies grâce à des accords «take-or-pay».

* AEP a toutefois précisé que son plan d’investissement actuel de 78 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars ne reflétait pas encore l’ampleur de cette croissance de la charge au Texas.

* Au cours du trimestre, AEP s’est également assurée d’une capacité supplémentaire de 3 GW provenant de turbines à gaz, portant ainsi sa capacité totale garantie à environ 13 GW pour un déploiement potentiel d’ici 2031.

* La société a indiqué qu’elle évaluait également les possibilités d’obtenir jusqu’à 10 GW de capacité supplémentaire de turbines d’ici 2035.

* Elle prévoit par ailleurs environ 1,4 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars d’avantages pour ses clients grâce aux prêts et subventions du ministère américain de l’Énergie.

* AEP prévoit désormais un bénéfice d’exploitation annuel compris entre 6,25 et 6,55 dollars par action, contre une fourchette de prévisions antérieure de 6,15 à 6,45 dollars par action.

* La société, dont le siège se trouve à Columbus, dans l’Ohio, a annoncé un résultat d’exploitation de 742 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars, soit 1,36 (XX,XX euros) dollar par action, contre 766 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars, soit 1,43 (XX,XX euros) dollar par action, l’année dernière.