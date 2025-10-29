 Aller au contenu principal
American Electric Power progresse grâce à un plan d'investissement accru
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 13:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions de l' entreprise américaine American Electric Power AEP.O ont augmenté de 3,2 % à 118,80 $ dans les échanges de pré-marché

** L'entreprise augmente son plan quinquennal de dépenses en capital de 54 milliards de dollars à 72 milliards de dollars pour répondre à des besoins d'énergie sans précédent

** Le revenu d'exploitation total du troisième trimestre a augmenté de près de 11% à 6,01 milliards de dollars par rapport à l'année précédente

** AEP affiche un bénéfice ajusté de 1,80 $ par action au troisième trimestre, manquant de peu l'estimation de 1,81 $ par action - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions d'AEP ont augmenté de 24,8 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

AM ELECTRIC
115,1100 USD NASDAQ -1,10%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

