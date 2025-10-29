American Electric Power progresse grâce à un plan d'investissement accru

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions de l' entreprise américaine American Electric Power AEP.O ont augmenté de 3,2 % à 118,80 $ dans les échanges de pré-marché

** L'entreprise augmente son plan quinquennal de dépenses en capital de 54 milliards de dollars à 72 milliards de dollars pour répondre à des besoins d'énergie sans précédent

** Le revenu d'exploitation total du troisième trimestre a augmenté de près de 11% à 6,01 milliards de dollars par rapport à l'année précédente

** AEP affiche un bénéfice ajusté de 1,80 $ par action au troisième trimestre, manquant de peu l'estimation de 1,81 $ par action - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions d'AEP ont augmenté de 24,8 % depuis le début de l'année