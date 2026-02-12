 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

American Electric Power atteint un niveau record après avoir dépassé les estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre et revu à la hausse son plan d'investissement
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 17:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

12 février - ** Les actions de l'entreprise de services publics American Electric Power AEP.O ont augmenté de 4,5 % pour atteindre un niveau record de 127,8 dollars

** La société dépasse les attentes en matière de bénéfices pour le quatrième trimestre, citant l'augmentation de la demande d'électricité due aux grandes entreprises hyperscalaires *** La société déclare avoir identifié des projets de transmission et de production supplémentaires d'un montant de 5 à 8 milliards de dollars, au-delà de son plan d'investissement quinquennal actuel de 72 milliards de dollars

** AEP affiche un bénéfice ajusté de 1,19 $ par action au 4e trimestre, contre 1,15 $ par action prévu - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 23 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

AM ELECTRIC
128,7500 USD NASDAQ +5,32%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank