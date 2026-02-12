American Electric Power atteint un niveau record après avoir dépassé les estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre et revu à la hausse son plan d'investissement

12 février - ** Les actions de l'entreprise de services publics American Electric Power AEP.O ont augmenté de 4,5 % pour atteindre un niveau record de 127,8 dollars

** La société dépasse les attentes en matière de bénéfices pour le quatrième trimestre, citant l'augmentation de la demande d'électricité due aux grandes entreprises hyperscalaires *** La société déclare avoir identifié des projets de transmission et de production supplémentaires d'un montant de 5 à 8 milliards de dollars, au-delà de son plan d'investissement quinquennal actuel de 72 milliards de dollars

** AEP affiche un bénéfice ajusté de 1,19 $ par action au 4e trimestre, contre 1,15 $ par action prévu - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 23 % depuis le début de l'année