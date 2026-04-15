American Eagle se ressaisit après avoir lancé la deuxième campagne de Sydney Sweeney

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des actions au paragraphe 2, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 5) par Sanskriti Shekhar et Juveria Tabassum

Les actions d'American Eagle Outfitters

AEO.N ont bondi mercredi après que le distributeur de denim a dévoilé une deuxième campagne avec la star de "Euphoria" Sydney Sweeney, un an après qu'une publicité virale et controversée mettant en vedette l'actrice a alimenté un rallye boursier. Les actions d'American Eagle ont augmenté de près de 6 % pour atteindre 18,80 dollars dans les premiers échanges après que le fabricant de denim a lancé une nouvelle publicité avec Sweeney pour sa collection de shorts en denim pour la saison estivale, qui comprend des shorts à taille basse et des micro-skorts à taille très basse. La première publicité de l'entreprise avec l'actrice, intitulée "Great Jeans", a fait l'objet de critiques sur les médias sociaux en raison de ses connotations raciales perçues, mais a permis à ses actions d'augmenter de 77 % depuis son lancement en juillet 2025. Le chiffre d'affaires a également bondi de 37 % au cours des six mois écoulés jusqu'en janvier, contre une hausse de 24 % au cours de la même période de l'année précédente. "Si Sydney Sweeney est une républicaine déclarée, je pense que sa publicité est fantastique", a déclaré l'année dernière le président américain Donald Trump à des journalistes.

Les données relatives aux cartes de crédit et de débit suggèrent que la campagne Sweeney de l'été dernier a été plus qu'un simple coup de pouce à court terme pour American Eagle, les dépenses augmentant davantage parmi les consommateurs républicains, selon Michael Gunther, SVP, Research & Market Intelligence chez Consumer Edge. Les entreprises de vêtements et d'accessoires telles qu'American Eagle et le fabricant de sacs à main Tabby Tapestry

TPR.N ont misé sur les collaborations avec des célébrités pour attirer les clients aisés de la génération Z prêts à dépenser pour des articles de luxe plus coûteux , alors même que les consommateurs à revenu faible ou moyen ont du mal à s'offrir les articles de base. La nouvelle campagne, intitulée "Syd for Short: American Eagle Jean Shorts", est le dernier effort d'American Eagle pour stimuler la demande alors qu'elle subit la pression persistante des coûts liés aux tarifs douaniens . La société s'approvisionne pour la plupart de ses produits auprès de vendeurs en Asie, selon son dernier rapport annuel, et à la dernière clôture, ses actions ont baissé d'environ 28 % cette année.

Cependant, American Eagle a prévu un chiffre d'affaires annuel supérieur aux estimations et a fait état d'un trimestre de vacances exceptionnel en mars, le marketing et les campagnes avec des célébrités telles que Sweeney ayant stimulé la demande. La campagne "Great Jeans" a été lancée quelques mois seulement après que la société a revu ses objectifs annuels à la baisse l'année dernière, citant la pression exercée par les coûts liés aux tarifs douaniens.