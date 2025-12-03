 Aller au contenu principal
American Eagle s'envole grâce à la campagne de Sweeney qui attire les consommateurs
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 15:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute plus de détails dans les paragraphes 2-5)

Les actions d'American Eagle Outfitters AEO.N ont bondi de près de 15% en début de séance mercredi, après que la campagne virale sur les jeans de Sydney Sweeney a continué à stimuler le trafic en magasin pendant la période clé des fêtes de fin d'année, ce qui a incité le distributeur à relever ses prévisions de ventes annuelles.

Les actions de la société ont augmenté de près de 60 % depuis septembre. La publicité "Great Jeans", publiée en juillet et mettant en scène l'acteur "Euphoria", a même été saluée par le président américain Donald Trump.

Pour American Eagle, les campagnes réussies avec Sweeney, une collaboration avec la marque de vêtements Tru Kolors du joueur de la NFL Travis Kelce ont augmenté l'engagement et stimulé la visibilité, selon les analystes de Jefferies.

Les prévisions optimistes font suite à l'événement crucial de Thanksgiving, qui s'est déroulé sur cinq jours et qui a vu une augmentation des dépenses en ligne de la part des acheteurs les plus aisés, malgré des résultats mitigés dans l'ensemble du secteur de la vente au détail.

L'orientation récente de la société vers ces acheteurs aisés l'a aidée à surmonter le ralentissement général du commerce de détail dû à l'inflation et aux tensions commerciales.

American Eagle s'attend maintenant à ce que les ventes comparables du trimestre des fêtes augmentent de 8 % à 9 %, alors que les analystes prévoyaient une hausse de 2,2 %, selon les données compilées par LSEG.

"En tant qu'entreprise, nous nous appuyons sur la publicité. Nous devons être compétitifs lorsque nous voyons ce que font nos concurrents", a déclaré Jennifer Foyle, membre de la direction d'American Eagle.

"Les analystes de Barclays ont indiqué dans une note qu'American Eagle devra continuer à investir dans les dépenses de marketing pour continuer à gagner des parts en plus de ces succès.

L'action a augmenté d'environ 25 % depuis le début de l'année et se négocie à un multiple de 14,74, supérieur à celui d'Abercrombie & Fitch ( ANF.N 9,86) et à celui d'Urban Outfitters ( URBN.O 13,63).

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 03/12/2025 à 15:42:32.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

