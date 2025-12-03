American Eagle s'envole grâce à la campagne de Sweeney qui attire les consommateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute plus de détails dans les paragraphes 2-5)

Les actions d'American Eagle Outfitters AEO.N ont bondi de près de 15% en début de séance mercredi, après que la campagne virale sur les jeans de Sydney Sweeney a continué à stimuler le trafic en magasin pendant la période clé des fêtes de fin d'année, ce qui a incité le distributeur à relever ses prévisions de ventes annuelles.

Les actions de la société ont augmenté de près de 60 % depuis septembre. La publicité "Great Jeans", publiée en juillet et mettant en scène l'acteur "Euphoria", a même été saluée par le président américain Donald Trump.

Pour American Eagle, les campagnes réussies avec Sweeney, une collaboration avec la marque de vêtements Tru Kolors du joueur de la NFL Travis Kelce ont augmenté l'engagement et stimulé la visibilité, selon les analystes de Jefferies.

Les prévisions optimistes font suite à l'événement crucial de Thanksgiving, qui s'est déroulé sur cinq jours et qui a vu une augmentation des dépenses en ligne de la part des acheteurs les plus aisés, malgré des résultats mitigés dans l'ensemble du secteur de la vente au détail.

L'orientation récente de la société vers ces acheteurs aisés l'a aidée à surmonter le ralentissement général du commerce de détail dû à l'inflation et aux tensions commerciales.

American Eagle s'attend maintenant à ce que les ventes comparables du trimestre des fêtes augmentent de 8 % à 9 %, alors que les analystes prévoyaient une hausse de 2,2 %, selon les données compilées par LSEG.

"En tant qu'entreprise, nous nous appuyons sur la publicité. Nous devons être compétitifs lorsque nous voyons ce que font nos concurrents", a déclaré Jennifer Foyle, membre de la direction d'American Eagle.

"Les analystes de Barclays ont indiqué dans une note qu'American Eagle devra continuer à investir dans les dépenses de marketing pour continuer à gagner des parts en plus de ces succès.

L'action a augmenté d'environ 25 % depuis le début de l'année et se négocie à un multiple de 14,74, supérieur à celui d'Abercrombie & Fitch ( ANF.N 9,86) et à celui d'Urban Outfitters ( URBN.O 13,63).