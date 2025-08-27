American Eagle s'associe à la marque de vêtements de Travis Kelce, joueur de la NFL

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
27 août - ** Les actions du distributeur de vêtements American Eagle Outfitters AEO.N ont augmenté de 4 % à 12,71 $
** AEO s'associe à Tru Kolors, la marque de vêtements du joueur de la National Football League Travis Kelce, dans le cadre d'une campagne visant à attirer une clientèle plus jeune
** La nouvelle arrive un jour après les fiançailles de Kelce avec la superstar de la pop Taylor Swift
** La campagne, qui sera lancée en deux temps, le 27 août et le 24 septembre, est également la deuxième collaboration majeure d'AEO avec des célébrités au cours des dernières semaines
** Les actions d'American Eagle ont été stimulées par sa campagne controversée sur les jeans avec l'actrice Sydney Sweeney
** L'action a tout de même perdu près de 27 % depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture
