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American Eagle relancé en Bourse par une nouvelle campagne avec Sydney Sweeney
information fournie par Zonebourse 15/04/2026 à 17:00

Le groupe de prêt-à-porter américain bénéficie d'un regain d'intérêt des investisseurs après le lancement d'une nouvelle campagne marketing, confirmant l'efficacité de ses collaborations avec des célébrités malgré un contexte économique contrasté.

L'action d'American Eagle Outfitters a progressé de plus 6% en début de séance, atteignant 18,95 dollars, après le lancement d'une campagne estivale mettant en avant des shorts en jean incarnés par l'actrice Sydney Sweeney. Cette initiative s'inscrit dans la continuité d'une première campagne virale diffusée un an plus tôt, qui avait déjà contribué à dynamiser le titre en Bourse. Baptisée "Syd for Short : American Eagle Jean Shorts", elle vise à soutenir la demande dans un contexte de pression accrue sur les coûts de production.

La campagne précédente, intitulée "Great Jeans", avait suscité des controverses sur les réseaux sociaux en raison de messages jugés ambigus, sans empêcher une hausse de 77% du cours de l'action depuis juillet 2025. Sur le plan commercial, l'entreprise avait enregistré une progression de 37% de son chiffre d'affaires sur les six mois clos en janvier, contre 24% un an plus tôt. Les données de paiement montrent également un accroissement notable des dépenses, notamment parmi les consommateurs républicains, un segment indirectement soutenu par des prises de position politiques favorables.

Comme d'autres acteurs du secteur, American Eagle mise sur des partenariats avec des personnalités pour séduire une clientèle jeune et aisée, dans un environnement où les ménages plus modestes restent contraints. Malgré un recul d'environ 28% de son action depuis le début de l'année, le groupe a publié des résultats solides sur la période des fêtes et relevé ses prévisions annuelles. Cette stratégie marketing apparaît ainsi comme un levier durable de croissance, en dépit des défis liés aux droits de douane et à une production majoritairement localisée en Asie.

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AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
19,160 USD NYSE -1,34%
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