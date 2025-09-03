American Eagle prévoit des ventes trimestrielles supérieures aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le distributeur de vêtements American Eagle Outfitters AEO.N a annoncé mercredi des ventes comparables supérieures aux attentes pour le troisième trimestre, misant sur la demande stimulée par les promotions et le lancement de nouveaux produits.

L'entreprise prévoit une hausse à un chiffre des ventes comparables trimestrielles, alors que les analystes s'attendaient à une baisse de 0,3 %, selon les données compilées par LSEG.