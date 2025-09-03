 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
41 938,89
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

American Eagle prévoit des ventes trimestrielles supérieures aux attentes
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 22:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le distributeur de vêtements American Eagle Outfitters AEO.N a annoncé mercredi des ventes comparables supérieures aux attentes pour le troisième trimestre, misant sur la demande stimulée par les promotions et le lancement de nouveaux produits.

L'entreprise prévoit une hausse à un chiffre des ventes comparables trimestrielles, alors que les analystes s'attendaient à une baisse de 0,3 %, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
13,630 USD NYSE +0,85%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank