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American Eagle Outfitters dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 22:09
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

American Eagle Outfitters AEO.N a dépassé mercredi les prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre, grâce à la forte demande pour les sous-vêtements, les vêtements de nuit et les vêtements de la marque Aerie.

La société a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 1,38 milliard de dollars, supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 1,37 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

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