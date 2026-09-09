American Eagle Outfitters dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel

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American Eagle Outfitters AEO.N a dépassé mercredi les prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre, grâce à la forte demande pour les sous-vêtements, les vêtements de nuit et les vêtements de la marque Aerie.

La société a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 1,38 milliard de dollars, supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 1,37 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.