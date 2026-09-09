American Eagle maintient une nouvelle fois ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, tandis que son cours de Bourse s'effondre

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(Ajout d'informations détaillées aux paragraphes 1 et 2, de contexte au paragraphe 4, de commentaires de la direction au paragraphe 6 et d'un commentaire d'analyste au paragraphe 9)

par Anuja Bharat Mistry

American Eagle Outfitters AEO.N a réitéré mercredi ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires comparable, le fabricant de vêtements constatant une pression persistante sur les catégories saisonnières de sa marque éponyme dans un contexte de dépenses discrétionnaires instables.

L'action de la société, qui a indiqué s'attendre à ce que sa marge brute pour le trimestre en cours reste stable par rapport à l'année précédente, a chuté d'environ 9 % en séance prolongée.

La demande de vêtements est restée inégale, l’inflation tenace et l’incertitude macroéconomique incitant les consommateurs à se concentrer sur les produits de première nécessité, tels que l’essence et les produits alimentaires, et à attendre les promotions avant d’acheter des vêtements et des accessoires.

La confiance des consommateurs américains s'est détériorée en août et les ventes au détail ont reculé pour la première fois en neuf mois en juillet, reflétant les pressions qui pèsent sur les ménages à faibles et moyens revenus, qui recherchent des bonnes affaires et réduisent leurs budgets, alors même que les consommateurs aisés continuent de dépenser pour des articles non essentiels.

American Eagle, à l’instar de ses concurrents tels que Gap, a dû faire face à des défis, notamment la faiblesse de certaines catégories saisonnières au cours des derniers mois.

“Nous avons constaté une légère pression sur les articles saisonniers chez American Eagle”, a déclaré Jennifer Foyle, directrice créative exécutive chez American Eagle et Aerie, ajoutant que l’entreprise continuait de ressentir une partie de cette pression à l’approche du troisième trimestre et s’efforçait d’ajuster ses stocks.

Le secteur de l’habillement dans son ensemble a connu des tendances de demande contrastées, certains détaillants peinant à anticiper l’évolution des tendances de la mode et les changements de préférences des clients.

“American Eagle continue de rencontrer des difficultés, nos experts ayant souligné un message de marque et des stratégies de merchandising moins clairs… AE se retrouve à la traîne par rapport à des marques comme Levi’s et Abercrombie”, a déclaré Patrick Ricciardi, analyste chez Third Bridge.

La société, qui a maintenu pour la deuxième fois cette année ses prévisions de chiffre d’affaires comparable pour l’exercice 2026, table toujours sur une hausse à un chiffre dans la fourchette moyenne.

American Eagle a publié un chiffre d’affaires trimestriel de 1,38 milliard de dollars, dépassant légèrement les estimations des analystes qui s’élevaient à 1,37 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

American Eagle a revu à la hausse son objectif de résultat d'exploitation après avoir pris en compte l'impact des 196 millions de dollars de remboursements de droits de douane perçus au cours du deuxième trimestre.