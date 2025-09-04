 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
American Eagle en grande forme, merci Sydney Sweeney
information fournie par AOF 04/09/2025 à 14:40

(AOF) - American Eagle, dont l'action s'envole de 24,9% en avant-Bourse, a annoncé s'attendre à ce que ses ventes à périmètre comparable sur le trimestre en cours augmentent alors que Wall Street tablait sur une baisse. Le fabricant de vêtement bénéficie de l'augmentation de la demande au cours de la saison d'automne dans le cadre de ses partenariats marketing avec Sydney Sweeney et Travis Kelce.

Les ventes comparables du troisième trimestre devraient connaître une hausse à un chiffre, contre une baisse de 0,3 % estimée par les analystes.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
13,630 USD NYSE 0,00%
