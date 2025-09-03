 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
American Eagle augmente après avoir prévu une hausse de la demande grâce aux campagnes publicitaires de Sweeney et Kelce
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 23:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** Les actions d'American Eagle Outfitters

AEO.N augmentent de 24,9 % à 17,01 $ dans les échanges d'après-marché ** Le fabricant de vêtements s'attend à ce que les ventes trimestrielles comparables augmentent à un chiffre, par rapport aux estimations de Wall Street qui tablent sur une baisse de 0,3 % - données compilées par LSEG

** AEO affiche un chiffre d'affaires de 1,28 milliard de dollars au 2ème trimestre, contre une estimation moyenne de 1,24 milliard de dollars. Les ventes comparables baissent de 1 % par rapport à une baisse attendue de 2,4 %

** Bénéfice par action ajusté de 45 cents au 2ème trimestre, supérieur à l'estimation des analystes de 21 cents ** AEO a essayé de stimuler la demande grâce à ses initiatives de marketing, y compris la campagne controversée "Great Jeans" avec l'actrice Sydney Sweeney, et la marque de vêtements Tru Kolors du joueur de la Ligue nationale de football Travis Kelce

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 18,3 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
13,630 USD NYSE +0,85%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

