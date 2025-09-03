American Eagle augmente après avoir prévu une hausse de la demande grâce aux campagnes publicitaires de Sweeney et Kelce

3 septembre - ** Les actions d'American Eagle Outfitters

AEO.N augmentent de 24,9 % à 17,01 $ dans les échanges d'après-marché ** Le fabricant de vêtements s'attend à ce que les ventes trimestrielles comparables augmentent à un chiffre, par rapport aux estimations de Wall Street qui tablent sur une baisse de 0,3 % - données compilées par LSEG

** AEO affiche un chiffre d'affaires de 1,28 milliard de dollars au 2ème trimestre, contre une estimation moyenne de 1,24 milliard de dollars. Les ventes comparables baissent de 1 % par rapport à une baisse attendue de 2,4 %

** Bénéfice par action ajusté de 45 cents au 2ème trimestre, supérieur à l'estimation des analystes de 21 cents ** AEO a essayé de stimuler la demande grâce à ses initiatives de marketing, y compris la campagne controversée "Great Jeans" avec l'actrice Sydney Sweeney, et la marque de vêtements Tru Kolors du joueur de la Ligue nationale de football Travis Kelce

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 18,3 % depuis le début de l'année