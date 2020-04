American Century lance les premiers ETF semi-transparents

(NEWSManagers.com) - American Century Investments est la première société de gestion à lancer des ETF semi-transparents gérés activement.

Ces ETF ont la particularité de ne pas publier quotidiennement la composition de leurs portefeuilles, contrairement aux ETF traditionnels. L'idée est ainsi de protéger les stratégies de " stock-picking " des gérants que ces produits sont censés proposer. L' objectif des promoteurs de ces ETF est de tenter de raviver l' intérêt pour la gestion de sélection de valeurs.

American Century Focused Dynamic Growth ETF et American Century Focused Large Cap Value ETF seront disponibles exclusivement sur le CBOE aux Etats-Unis. Ces fonds utilisent une méthodologie conçue par Precidian Investments. Le Focused Dynamic Growth est investi dans des sociétés de grandes capitalisations connaissant une croissance dynamique, tandis que le Focused Large Cap Value est investi dans des grandes capitalisations de qualité qui sont sous-évaluées.

Selon le Wall Street Journal, d' autres ETF de ce type devraient bientôt voir le jour aux Etats-Unis : l' un de ClearBridge (Legg Mason) et un autre de JPMorgan Chase & Co. Les deux sociétés utilisent le modèle de Precidian. Fidelity Investments, T. Rowe Price Group, Natixis Investment Managers et Blue Tractor ont aussi obtenu l' autorisation pour réaliser des ETF actifs basés sur leurs propres modèles, d' après le WSJ.