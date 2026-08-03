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American Bitcoin, soutenue par les frères Trump, enregistre une perte au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 13:43
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société American Bitcoin ABTC.O , soutenue par deux des fils du président américain Donald Trump, a annoncé lundi avoir enregistré une perte au deuxième trimestre, pénalisée par une vague de ventes massives de la cryptomonnaie.

La volatilité des marchés, due à la montée des tensions géopolitiques, a poussé les investisseurs à se montrer prudents, ce qui a exercé une pression à la baisse sur les cours des crypto-actifs.

Voici quelques détails:

* Les avoirs d'American Bitcoin dans cette cryptomonnaie ont dépassé les 8 000 au cours du trimestre, soit une hausse de 14% par rapport au trimestre précédent

* Son orientation vers le minage a permis d’atteindre un record de production trimestrielle, avec environ 932 bitcoins minés au deuxième trimestre

* Le cours du bitcoin a chuté de plus de 11% au cours du trimestre d’avril à juin.

* "Malgré les difficultés rencontrées par le bitcoin au deuxième trimestre, nous sommes restés concentrés sur ce que nous pouvons contrôler", a déclaré le directeur général Mike Ho.

* La perte nette du trimestre s'est élevée à 57,2 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars, contre un bénéfice de 3,4 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars à la même période de l'année précédente.

* Le chiffre d'affaires a bondi à environ 67 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars, contre 30,3 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars un an plus tôt.

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