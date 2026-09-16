American Bitcoin en hausse ; BTIG lance sa couverture avec une recommandation “acheter”

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
16 septembre - ** L'action d'American Bitcoin ABTC.O gagne 2,6 % à 8,20 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché
** BTIG lance la couverture du titre avec une recommandation “acheter”, estimant que le modèle d’exploitation minière de bitcoins à faible coût de la société “devrait en faire un moyen attractif d’investir dans le BTC”
** BTIG s'attend à ce qu'ABTC “devance bon nombre de ses concurrents en termes de réserves de BTC” grâce à ses “activités d'extraction de cryptomonnaies et à ses acquisitions stratégiques continues de BTC”
** L’analyste fixe également un objectif de cours à 15 dollars
** En août, la société a annoncé une perte nette plus importante au deuxième trimestre en raison de la baisse des cours
** À la clôture de la journée d’hier, l’action affichait une baisse de 68,7 % depuis le début de l’année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer