American Airlines va réinstaller les écrans intégrés aux dossiers des sièges et ajouter des sièges haut de gamme pour relancer ses bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La part des sièges Premium devrait passer d'environ 25% à environ 40% de la capacité des avions à fuselage étroit

* Plus de 800 avions à fuselage étroit seront équipés d'écrans intégrés aux dossiers des sièges; les travaux de modernisation débuteront en 2028

* American se classe derrière Delta et United en termes de rentabilité

par Rajesh Kumar Singh

American Airlines AAL.O a annoncé mardi qu’elle allait ajouter davantage de sièges premium et réinstaller des écrans de divertissement intégrés aux dossiers de siège sur ses avions à fuselage étroit, renforçant ainsi son pari sur les voyageurs à fort pouvoir d’achat alors qu’elle tente de réduire l’écart de rentabilité important qui la sépare de Delta Air Lines DAL.N et de United Airlines UAL.O .

Le directeur général Robert Isom a intensifié les mesures visant à augmenter l’offre de places haut de gamme afin de relancer les bénéfices d’American, alors que les compagnies aériennes américaines se livrent une concurrence de plus en plus acharnée pour capter les revenus liés au segment haut de gamme.

American a indiqué que la part des sièges premium passerait à environ 40% des sièges disponibles sur les vols au départ en avions à fuselage étroit dans les années à venir, contre environ 25% aujourd’hui. La compagnie ajoutera davantage de sièges en première classe et de sièges en cabine principale offrant plus d’espace pour les jambes à mesure que les appareils seront reconfigurés et que de nouveaux jets rejoindront la flotte.

Chez American, les voyageurs premium ont généré près de la moitié du chiffre d’affaires lié à la vente de billets au deuxième trimestre, tout en ne représentant qu’environ 30% des sièges.

La compagnie aérienne reste toutefois à la traîne de Delta et United en termes de rentabilité, ce qui accentue la pression sur Isom pour qu’il démontre que sa stratégie peut combler cet écart. Plus tôt cette année, les agents de bord ont réclamé un changement à la tête de la compagnie , tandis que le syndicat des pilotes s’est interrogé sur la capacité de l’équipe de direction actuelle à mener à bien cette amélioration.

American prévoit des résultats à peu près à l'équilibre cette année, tandis que Delta et United ont annoncé des bénéfices solides. La semaine dernière, Isom a procédé à un remaniement de la direction et a reconnu l'existence d'un « écart significatif » entre les performances d'American et ses objectifs.

LE RETOUR DES ÉCRANS INTÉGRÉS AUX DOSSIERS DE SIÈGE

Le retour des écrans intégrés aux dossiers des sièges marque également un revirement par rapport à la stratégie précédente d’American en matière de divertissement à bord. La compagnie aérienne avait commencé à se détourner de ces écrans il y a près d’une décennie, pariant que les passagers regarderaient plutôt des films et la télévision sur leurs propres appareils.

American a déclaré que les préférences des clients avaient depuis évolué, en particulier chez les jeunes voyageurs qui souhaitent de plus en plus disposer d’écrans plus grands en complément de leurs propres appareils. Les progrès réalisés en matière de Wi-Fi satellite haut débit ont également permis d’offrir une expérience à bord plus connectée et personnalisée, a indiqué la compagnie aérienne.

La compagnie prévoit que plus de 800 avions à fuselage étroit seront à terme équipés d'écrans intégrés aux dossiers de siège. Les travaux de modernisation débuteront en 2028 et devraient s'achever au début des années 2030, tandis que les nouveaux appareils Airbus AIR.PA et Boeing BA.N , déjà équipés de ces écrans, commenceront également à être livrés en 2028.

American dispose déjà de plus de 140 appareils à fuselage large et d’Airbus A321XLR équipés d’écrans intégrés aux dossiers des sièges. La compagnie a refusé de dévoiler le montant qu’elle prévoit de consacrer à ce programme.