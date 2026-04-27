American Airlines va lever 1,14 milliard de dollars grâce à des titres adossés à des actifs aéronautiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
American Airlines AAL.O lève un total de 1,14 milliard de dollars grâce à la vente de titres adossés à des actifs aéronautiques et prévoit d'utiliser ces fonds pour financer l'acquisition de nouveaux appareils, refinancer sa flotte existante et répondre aux besoins généraux de l'entreprise, selon des documents déposés lundi auprès des autorités boursières.
Cette décision intervient à un moment où les compagnies aériennes américaines réduisent leurs capacités et reviennent à la baisse sur leurs prévisions de bénéfices, les prix du carburant augmentant plus rapidement que la croissance de la demande. Le kérosène représente généralement un quart des coûts d'exploitation d'une compagnie aérienne. La compagnie a déclaré la semaine dernière qu'elle s'attendait à ce que sa facture de kérosène augmente de plus de 4 milliards de dollars cette année , les prix du carburant restant élevés, à environ 4 dollars le gallon au deuxième trimestre. American prévoit d'utiliser le produit de ces deux titres de créance pour financer 17 nouveaux avions et refinancer les prêts liés à 15 appareils existants. Connus sous le nom de "enhanced equipment trust certificates"", ces titres permettent aux entreprises ne disposant pas d'une notation de crédit "investment grade" d'emprunter sur les marchés "investment grade". S&P Global Ratings a attribué la note "A" au titre le plus long des deux, grâce auquel American levera 905 millions de dollars . Le titre le plus court, d'une valeur de 235,8 millions de dollars, a été noté "BBB". American Airlines, dans son ensemble, est notée B+ par l'agence.
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