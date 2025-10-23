American Airlines revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2025 en raison d'une forte demande de produits haut de gamme et d'une hausse des prix

American Airlines AAL.O a revu à la hausse jeudi ses prévisions de bénéfices pour 2025, soutenues par une forte demande pour les services haut de gamme à forte marge et une amélioration du pouvoir de fixation des prix sur les liaisons intérieures.

Le transporteur s'attend désormais à un bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année compris entre 65 et 95 cents, alors qu'il prévoyait en juillet une fourchette allant d'une perte de 20 cents à un bénéfice de 80 cents.