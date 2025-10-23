 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 233,66
+0,33%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

American Airlines revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2025 en raison d'une forte demande de produits haut de gamme et d'une hausse des prix
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 13:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

American Airlines AAL.O a revu à la hausse jeudi ses prévisions de bénéfices pour 2025, soutenues par une forte demande pour les services haut de gamme à forte marge et une amélioration du pouvoir de fixation des prix sur les liaisons intérieures.

Le transporteur s'attend désormais à un bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année compris entre 65 et 95 cents, alors qu'il prévoyait en juillet une fourchette allant d'une perte de 20 cents à un bénéfice de 80 cents.

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
12,0900 USD NASDAQ -2,11%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank