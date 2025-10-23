 Aller au contenu principal
American Airlines relève ses prévisions de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 13:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions d'American Airlines AAL.O augmentent de 3,7 % à 12,54 $ avant le marché

** Le transporteur relève le BPA ajusté pour l'année fiscale dans une fourchette de 65 cents à 95 cents par rapport à la fourchette large précédente d'une perte de 20 cents à un bénéfice de 80 cents

** AAL déclare que la forte demande pour son service à forte marge bénéficiaire et l'amélioration de la tarification sur les itinéraires intérieurs sont des facteurs importants

** La société annonce une perte par action plus faible que prévu au 3e trimestre, soit 17 cents, contre une perte par action de 29 cents estimée par les analystes - données compilées par LSEG

** Revenus de 13,7 milliards de dollars au 3e trimestre, contre 13,63 milliards de dollars estimés par les analystes

** 11 des 23 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 11 à "conserver" et un à "vendre"; leur prévision médiane est de 13,50 $

** Jusqu'à la dernière clôture, AAL a baissé de 30,6 % depuis le début de l'année

