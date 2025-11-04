 Aller au contenu principal
American Airlines réduit le nombre de postes de direction et de personnel de soutien
04/11/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

American Airlines AAL.O a déclaré mardi qu'elle supprimait un petit nombre de postes de direction et de personnel de soutien dans le cadre d'un ajustement de ses effectifs.

