American Airlines réduit le nombre de postes de direction et de personnel de soutien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

American Airlines AAL.O a déclaré mardi qu'elle supprimait un petit nombre de postes de direction et de personnel de soutien dans le cadre d'un ajustement de ses effectifs.