American Airlines procède à un remaniement de sa direction alors que son directeur général subit des pressions pour combler son déficit de rentabilité

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* Isom annonce de nouveaux changements pour faire face à la hausse des coûts du kérosène

* American procède à une réorganisation de sa direction commerciale et opérationnelle

* Les pilotes remettent en question la capacité de la direction à combler le déficit de rentabilité

par Rajesh Kumar Singh

American Airlines AAL.O procède à une réorganisation de sa direction générale, élargissant la supervision de ses équipes commerciales et opérationnelles et recrutant un ancien cadre de Spirit Airlines pour diriger les opérations techniques, alors que le directeur général Robert Isom subit des pressions pour combler l’écart de rentabilité de la compagnie par rapport à ses concurrents.

Dans une note interne consultée par Reuters, M. Isom a reconnu l’existence d’un « écart significatif » entre les performances actuelles d’American et ce qu’il estime être le niveau auquel la compagnie aérienne devrait se situer. Il a déclaré que ces mesures constituaient la « première étape d’une série d’actions » visant à renforcer l’équipe, à améliorer la coordination et à accélérer la mise en œuvre.

L'écart de rentabilité de la compagnie par rapport à Delta Air Lines DAL.N et United Airlines UAL.O était déjà important avant le récent choc pétrolier qui a suivi les attaques américano-israéliennes contre l'Iran, lesquelles ont déclenché une guerre ayant entraîné une flambée des prix de l'énergie.

L’ancien directeur des opérations de Spirit Airlines, John Bendoraitis, rejoindra American pour diriger les opérations techniques, l’une des nombreuses mesures visant à améliorer les performances. Le directeur commercial, Nat Pieper, se verra confier en plus de ses fonctions actuelles le marketing et l’image de marque; la directrice de l’expérience client, Heather Garboden, prendra en charge les réservations et la gestion des incidents; et JC Gulbranson se chargera des aéroports et de la planification.

Selon la note de service, Ron DeFeo, directeur de la communication, quitte ses fonctions. Caroline Clayton supervisera la communication et Steve Neuman les affaires gouvernementales.

Heather Garboden, JC Gulbranson, Caroline Clayton et Steve Neuman rejoindront l’équipe de direction d’American. American prévoit d’atteindre un résultat à peu près équilibré en 2026, les hausses des prix du kérosène ayant absorbé les gains générés par la hausse du chiffre d’affaires. Delta et United s’attendent quant à elles à enregistrer des bénéfices solides. La pression sur Isom ne cesse de s’intensifier . Plus tôt cette année, les agents de bord ont réclamé un changement à la tête de l’entreprise, tandis que le syndicat des pilotes s’est demandé si l’équipe de direction actuelle était capable de combler l’écart de rentabilité.

Le président du syndicat des pilotes, Nick Silva, a récemment opposé les perspectives de seuil de rentabilité d’American aux bénéfices de ses concurrents, affirmant que “la hausse des coûts du kérosène n’empêche pas nos concurrents d’innover et d’être rentables”.

Dans une note adressée aux pilotes la semaine dernière, M. Silva a indiqué que le syndicat avait sollicité une réunion avec le conseil d’administration d’American afin de discuter de ses inquiétudes concernant l’avenir de la compagnie, mais qu’il avait été “éconduit”. Il a ajouté que le syndicat avait depuis tenu des discussions avec des analystes, des investisseurs et d’autres parties prenantes.

“Le consensus est clair: il faut que quelque chose change. La seule question est: “Quand?””, a écrit M. Silva. M. Isom a clairement indiqué qu’il ne changerait pas de cap, affirmant qu’American disposait “de la bonne stratégie et de la bonne équipe pour la mettre en œuvre”, alors que la compagnie se concentre sur l’extension de son réseau mondial, la croissance de son chiffre d’affaires “premium” et le renforcement de son programme de fidélité AAdvantage.