American Airlines ouvre six nouvelles liaisons internationales
information fournie par Cercle Finance 07/08/2025 à 16:16
Les départs se feront depuis Dallas, Miami et Philadelphie, à partir de mai 2026, avec des appareils Boeing 787-8 et 777-200.
American Airlines annonce par ailleurs une hausse de plus de 45% sa capacité premium vers Tokyo pour l'été prochain.
Valeurs associées
|11,7201 USD
|NASDAQ
|-0,17%
A lire aussi
-
Le président américain Donald Trump a demandé jeudi la démission immédiate du nouveau directeur général d'Intel, Lip-Bu Tan, lui reprochant ses "grandes contradictions" en raison de ses liens avec des entreprises chinoises, suscitant des doutes quant à l'avenir ... Lire la suite
-
(Bien lire forces arabes au §1) Israël entend prendre le contrôle de l'intégralité de la bande de Gaza et la faire administrer par des forces arabes, a déclaré jeudi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la chaîne télévisée américaine Fox News. "Nous ... Lire la suite
-
Les Bourses européennes ont terminé dans le vert jeudi, portées par les espoirs de désescalade géopolitique en Ukraine et les anticipations d'une baisse des taux de la Fed en septembre, à l'exception de Londres où les investisseurs craignent que la Banque d'Angleterre ... Lire la suite
-
États-Unis: Trump va autoriser les actifs alternatifs dans les plans d'épargne-retraite des Américains
par Jeff Mason et Isla Binnie Le président américain Donald Trump devrait signer jeudi un décret visant à autoriser le capital-investissement, l'immobilier, les crypto-monnaies et d'autres actifs alternatifs dans les plans d'épargne-retraite des Américains dits ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer