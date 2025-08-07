 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
American Airlines ouvre six nouvelles liaisons internationales
information fournie par Cercle Finance 07/08/2025 à 16:16

(Zonebourse.com) - American Airlines annonce le lancement de six nouvelles routes vers l'Europe et l'Amérique du Sud à l'été 2026, renforçant ainsi son réseau mondial. La compagnie assure qu'elle sera ainsi la seule à proposer des vols directs entre les États-Unis et Budapest (Hongrie). Elle compte aussi lancer des liaisons vers Prague (République tchèque), Zurich, Milan et Athènes, tout en étendant ses vols estivaux vers Buenos Aires (Argentine).

Les départs se feront depuis Dallas, Miami et Philadelphie, à partir de mai 2026, avec des appareils Boeing 787-8 et 777-200.

American Airlines annonce par ailleurs une hausse de plus de 45% sa capacité premium vers Tokyo pour l'été prochain.

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
11,7201 USD NASDAQ -0,17%
