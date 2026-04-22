American Airlines explore un accord de partage des recettes avec Alaska Air, rapporte Bloomberg News

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American Airlines AAL.O et Alaska Air

ALK.N explorent des accords potentiels de partage des revenus et d'autres partenariats stratégiques, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec le sujet.