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American Airlines explore un accord de partage des recettes avec Alaska Air, rapporte Bloomberg News
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 23:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

American Airlines AAL.O et Alaska Air

ALK.N explorent des accords potentiels de partage des revenus et d'autres partenariats stratégiques, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec le sujet.

Valeurs associées

ALASKA AIR GROUP
40,770 USD NYSE -1,64%
AMERICAN AIRLINE
11,5000 USD NASDAQ -2,29%
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