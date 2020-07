Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client American Airlines envisage des milliers de suppressions de postes Reuters • 16/07/2020 à 06:41









AMERICAN AIRLINES ENVISAGE DES MILLIERS DE SUPPRESSIONS DE POSTES CHICAGO (Reuters) - American Airlines a adressé 25.000 courriers à des salariés pour les prévenir qu'il devraient s'attendre à des suppressions de postes que la compagnie aérienne justifie par les retombées économiques de la crise sanitaire liée au coronavirus, montre un document que Reuters a pu consulter. Le plan de soutien au secteur aérien voté en mars par le Congrès interdit aux compagnies aériennes de licencier du personnel avant octobre et la législation leur impose de respecter un délai de 60 jours avant de procéder à des licenciements. Pour réduire leurs coûts avant l'automne, les transporteurs aériens ont mis en place des plans de départs afin d'inciter leurs employés à démissionner. Dans le mémo que Reuters a vu, American Airlines propose des départs anticipés et des indemnités. Delta Airlines a dit cette semaine qu'il pourrait peut-être éviter les licenciements grâce aux 17.000 départs volontaires qu'elle a déjà enregistrés. (Tracy Rucinski; version française Nicolas Delame)

Valeurs associées AMERICAN AIRLINE NASDAQ +16.16%