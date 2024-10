American Airlines en perte nette au 3T à cause d'un accord social

( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La compagnie aérienne American Airlines a publié jeudi une perte nette de 149 millions de dollars au troisième trimestre du fait d'une charge exceptionnelle due à un nouvel accord social avec son personnel de bord, mais elle a dépassé les prévisions.

A l'instar de la même période de 2023 qui avait comptabilisé une charge nette exceptionnelle de 573 millions liée à l'accord social avec ses pilotes, la compagnie aérienne a inscrit une charge nette de 516 millions au troisième trimestre au titre de l'accord social conclu avec ses hôtesses et stewards.

Sans cette charge, le bénéfice net aurait été de 205 millions de dollars.

Rapporté par action et à données comparables - référence pour les marchés, le groupe est donc dans le vert avec un bénéfice net de 30 cents soit quasiment le double du consensus de 16 cents pronostiqué par les analystes de FactSet.

Le chiffre d'affaires a progressé de 1,2% à 13,65 milliards de dollars. Les analystes attendaient 13,50 milliards.

Robert Isom, patron du groupe cité dans un communiqué, a souligné une "maitrise des coûts" pendant cette période.

De plus, "nous avons entrepris des actions musclées pour faire repartir nos ventes et notre stratégie de distribution, en réinitialisant les relations avec les spécialistes des voyages d'affaires", a-t-il poursuivi.

"Nous avons confiance dans le fait que cela améliorera la performance de notre chiffre d'affaires au fil du temps", a ajouté M. Isom.

L'objectif est de récupérer les "parts de marché perdues", a relevé le groupe, qui a également été affecté par plusieurs événements externes exceptionnels.

D'une part, la panne informatique mondiale d'un logiciel du groupe de cybersécurité Crowdstrike sur Windows, système d'exploitation de Microsoft, qui a fait dysfonctionner de nombreux systèmes informatiques à travers le monde le 19 juillet. D'autre part, les ouragans Debby début août et Hélène fin septembre, qui ont frappé le sud-est des Etats-Unis.

La compagnie s'attend, d'après les tendances actuelles notamment de prix des carburants et hors éléments exceptionnels, à réaliser un bénéfice net par action compris entre 25 et 50 cents au quatrième trimestre - le consensus était de 32 cents avant la publication de jeudi - et dans une fourchette de 1,35 à 1,60 dollar pour l'ensemble de l'exercice 2024.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action American Airlines reculait de 1,17%.