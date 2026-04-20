American Airlines en baisse avant le marché après que le transporteur ait exclu les pourparlers de fusion avec United

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
20 avril - ** Les actions d'American Airlines Group AAL.O chutent de 3,1 % avant le marché après que le transporteur ait déclaré qu'il n'était pas intéressé par une fusion avec United Airlines UAL.O et qu'il n'avait pas eu de telles discussions
** Un accord entre les deux plus grands transporteurs de réseau américains aurait été la plus grande consolidation de compagnies aériennes depuis plus d'une décennie, resserrant davantage un marché déjà dominé par quatre acteurs majeurs
** UAL en baisse de 2,8 % avant le marché dans un contexte de faibles volumes
** American a déclaré qu'une fusion nuirait à la concurrence et aux consommateurs et irait à l'encontre de sa vision de l'approche antitrust de l'administration Trump
** United a refusé de commenter; le directeur général Scott Kirby a évoqué les perspectives de fusion avec le président Donald Trump en février, a rapporté Reuters
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