 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

American Airlines demande l'autorisation d'exploiter des vols américains à destination du Venezuela
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 19:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

American Airlines a déclaré vendredi qu'elle demandait l'autorisation d'exploiter des vols américains vers Caracas et Maracaibo au Venezuela depuis Miami par l'intermédiaire de son transporteur régional Envoy, qu'elle détient à 100 %, selon un dossier déposé auprès du ministère américain des Transports.

Le mois dernier, le secrétaire américain aux Transports Sean Duffy a annulé un ordre de 2019 ‍ qui interdisait aux compagnies aériennes américaines de voler vers le Venezuela, après que le président Donald Trump lui a ordonné de prendre cette mesure. American Airlines veut reprendre ses services vers le Venezuela pour la première fois depuis plus de six ans, en attendant l'approbation du gouvernement et sous réserve d'évaluations de sécurité.

Venezuela

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
14,0600 USD NASDAQ +0,07%
Gaz naturel
3,22 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
67,78 USD Ice Europ +0,34%
Pétrole WTI
62,96 USD Ice Europ +0,21%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank