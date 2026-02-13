American Airlines demande l'autorisation d'exploiter des vols américains à destination du Venezuela

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

American Airlines a déclaré vendredi qu'elle demandait l'autorisation d'exploiter des vols américains vers Caracas et Maracaibo au Venezuela depuis Miami par l'intermédiaire de son transporteur régional Envoy, qu'elle détient à 100 %, selon un dossier déposé auprès du ministère américain des Transports.

Le mois dernier, le secrétaire américain aux Transports Sean Duffy a annulé un ordre de 2019 ‍ qui interdisait aux compagnies aériennes américaines de voler vers le Venezuela, après que le président Donald Trump lui a ordonné de prendre cette mesure. American Airlines veut reprendre ses services vers le Venezuela pour la première fois depuis plus de six ans, en attendant l'approbation du gouvernement et sous réserve d'évaluations de sécurité.