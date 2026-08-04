Ameresco rebondit après la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfice par action pour 2026 et grâce à la dynamique du secteur des centres de données

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4 août - ** Les actions d'Ameresco ( AMRC.N ), société spécialisée dans les infrastructures énergétiques, ont bondi de 29,7 % à 29,47 dollars mardi et sont en passe d'enregistrer leur plus forte hausse depuis un an, après que l'entreprise a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'exercice et annoncé que le montant des nouveaux contrats ajoutés à son carnet de commandes avait plus que triplé par rapport à l'année dernière, pour atteindre 1,8 milliard de dollars

** AMRC atteint son plus haut niveau depuis deux mois et affiche désormais une hausse d’environ 1 % depuis le début de l’année

** La société, basée à Framingham, dans le Massachusetts, a publié lundi en fin de journée un BPA ajusté de 20 cents pour le deuxième trimestre, soit 4 cents de plus que les estimations de LSEG, et a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l’exercice, les portant à 1,15-1,35 dollar contre une fourchette précédente de 1,06-1,28 dollar ** La société a indiqué qu'environ 1,2 milliard de dollars de nouveaux contrats enregistrés au cours du trimestre concernaient des projets de centres de données; le reste provenait de ses autres secteurs d’activité, notamment ses clients industriels et commerciaux

** BNP Paribas a relevé la note d’AMRC de "neutre" à "surperformer" et a augmenté son objectif de cours de 6 dollars, le portant à 40 dollars

** Cette accélération significative et "quelque peu surprenante" de la dynamique des projets de centres de données (DC), même si elle n’en est qu’à ses débuts, devrait améliorer la valorisation d’AMRC par rapport à ses niveaux déprimés (~8-9x EV/EBITDA prévisionnel sur 2 ans) observés ces derniers mois, indique BNP Paribas dans une note adressée à ses clients

** La recommandation moyenne des 12 courtiers couvrant AMRC est "acheter"; objectif de cours médian: 44 $ - LSEG