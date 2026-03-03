Amer Sports chute de 4,5 % après une levée de fonds de 750 millions de dollars

3 mars - ** Les actions d'Amer Sports AS.N chutent de 4,5 % en pré-marché à 36,20 $ après la fixation du prix d'une augmentation de capital de 750 millions de dollars ** La société finlandaise de vêtements de sport a déclaré tôt mardi avoir vendu environ 20,6 millions d'actions à 36,40 $

** Le prix de l'offre représente une décote de 3,9 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer le remboursement de ses obligations à 6,75 % à échéance 2031

** BofA et JP Morgan sont les principaux teneurs de livres

** La société a environ 557,7 millions d'actions en circulation

** Jusqu'à lundi, l'action a augmenté de 1,4 % depuis le début de l'année. L'action a atteint un record intraday de 42,76 $ le 20 février

** 20 des 21 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", 1 l'évalue comme un "maintien"; PT médian de 48 $, selon les données de LSEG