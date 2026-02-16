 Aller au contenu principal
Amende de la BCE pour Crédit Agricole
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 09:27

La Banque centrale européenne a infligé une amende de 7,551 millions d'euros à Crédit Agricole pour non-respect d'une décision relative aux risques climatiques et environnementaux.

La banque n'a pas respecté l'une des exigences de la décision de la BCE en date du 8 février 2024, qui lui imposait de réaliser une évaluation de l'importance de ses risques climatiques et environnementaux. Crédit Agricole devait notamment renforcer l'identification de ces risques significatifs auxquels elle est ou pourrait être exposée, et prévoyait l'accumulation d'astreintes journalières en cas de manquement à cette obligation avant le 31 mai 2024.

Ainsi, Crédit Agricole n'a pas respecté cette exigence pendant 75 jours complets au cours de l'année 2024.

Pour fixer le montant de l'amende, la banque centrale européenne prend en compte la gravité de l'infraction, la durée du manquement et le chiffre d'affaires quotidien de l'entité supervisée.

Banques centrales

Valeurs associées

CREDIT AGRICOLE SA
18,0700 EUR Euronext Paris +1,69%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

