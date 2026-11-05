Amélioration du flux de trésorerie trimestriel de Lanxess, les actions s'envolent

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(Mise à jour avec l'évolution du cours de l'action et le flux de trésorerie disponible au paragraphe 1; ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 6)

par Ozan Ergenay

Le fabricant de produits chimiques de spécialité Lanxess LXSG.DE a annoncé jeudi une forte amélioration de son flux de trésorerie disponible au troisième trimestre, ce qui a fait grimper le cours de son action, alors même que la société a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels.

À 09h01 GMT, le titre avait bondi d’environ 18%, en passe d’enregistrer sa plus forte hausse journalière jamais observée, réduisant ainsi ses pertes depuis le début de l’année à environ 18%.

La société basée à Cologne a indiqué que son flux de trésorerie disponible trimestriel s'élevait à 48 millions d'euros (54 millions de dollars), contre un solde négatif de 14 millions d'euros un an plus tôt. Elle prévoit également un résultat positif au quatrième trimestre.

Le secteur chimique allemand, troisième secteur d’activité du pays, est confronté à une faible demande, à des coûts énergétiques élevés, à des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et à un ralentissement économique général.

Le conflit au Moyen-Orient a accentué la pression, faisant grimper les coûts de cette industrie à forte intensité énergétique et poussant les entreprises à augmenter leurs prix.

“Ce qui anime les actions aujourd’hui, c’est une très solide performance en matière de flux de trésorerie disponible, qui s’est considérablement améliorée par rapport à l’année dernière, malgré tous les vents contraires que nous observons sur le marché et la volatilité”, a déclaré Michael Schaefer, d’ODDO BHF.

LANXESS RÉVISE SES PRÉVISIONS À LA BAISSE

Lanxess a indiqué que ses performances opérationnelles et ses mesures de réduction des coûts avaient contribué à l’amélioration du flux de trésorerie disponible.

Le directeur général Matthias Zachert a toutefois précisé que la demande restait modérée sur plusieurs marchés clés de l’entreprise, notamment ceux des produits agrochimiques, de l’automobile et de la construction, ajoutant que les mesures de réduction des coûts en cours contribuaient à soutenir les résultats.

Le chiffre d’affaires de l’entreprise au troisième trimestre a progressé de 9,6% pour atteindre 1,46 milliard d’euros, contre une estimation de 1,44 milliard d’euros issue d’un sondage fourni par l’entreprise , principalement grâce à des hausses de prix visant à répercuter la hausse des coûts des matières premières et de l’énergie.

Lanxess a déclaré s'attendre désormais à ce que son résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) hors éléments exceptionnels se situe dans la fourchette haute de 450 à 500 millions d'euros, contre ses prévisions précédentes de 450 à 550 millions d'euros.

L’EBITDA trimestriel hors éléments exceptionnels de la société a progressé de 11,2% pour atteindre 139 millions d’euros, contre une estimation de 138,2 millions d’euros.

(1 dollar = 0,8880 euros)