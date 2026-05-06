AMD surfe sur des prévisions optimistes liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mai -

** L'action Advanced Micro Devices AMD.O progresse de 18% à 419,50 dollars en pré-ouverture

** Le fabricant de puces a annoncé mardi des prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieures aux attentes de Wall Street, grâce à une forte demande en puces d'IA alors que les entreprises du cloud augmentent leurs dépenses dans ce domaine

** Bernstein a relevé la note du titre de “market perform” à “outperform”; selon la société, l'essor de l'IA agentique rend plus plausible la prévision d'AMD d'un marché potentiel nettement plus vaste, et sa gamme de produits compétitive la place en bonne position pour en tirer parti

** La société a déclaré s'attendre à ce que le chiffre d'affaires des processeurs pour serveurs au deuxième trimestre progresse de plus de 70%

** À la suite de ces résultats, au moins 17 courtiers ont relevé leur objectif de cours pour le titre, selon les données compilées par LSEG

** 52 analystes recommandent en moyenne d'“acheter” le titre; l'objectif de cours médian est de 340 $ - données LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 65,8% depuis le début de l'année