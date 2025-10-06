AMD signe un accord avec OpenAI pour la fourniture de puces d'IA

Un logo AMD apparaît dans cette illustration

par Max A. Cherney

AMD a déclaré lundi qu'il fournira des puces d'intelligence artificielle (IA) à OpenAI dans le cadre d'un accord pluriannuel, une opération qui rapporterait des dizaines de milliards de dollars de revenus annuels et donnerait à la startup à l'origine de ChatGPT la possibilité d'acheter jusqu'à environ 10% du au fabricant américain de semiconducteurs.

L'accord offre à OpenAI l'opportunité de prendre une participation dans l'un des rivaux les plus redoutables de Nvidia et constitue un puissant soutien aux puces et logiciels d'IA d'Advanced Micro Devices (AMD).

"Nous considérons cet accord comme certainement transformateur, non seulement pour AMD, mais aussi pour la dynamique de l'industrie", a déclaré Forrest Norrod, vice-président exécutif d'AMD, à Reuters dimanche.

L'accord porte sur le déploiement de centaines de milliers de puces d'IA d'AMD, ou unités de traitement graphique (GPU), équivalant à six gigawatts, sur plusieurs années à partir du second semestre 2026.

AMD a déclaré qu'OpenAI construirait une installation d'un gigawatt basée sur sa prochaine série de puces MI450 à partir de l'année prochaine, et qu'elle commencerait à comptabiliser les revenus à ce moment-là.

Les dirigeants d'AMD s'attendent à ce que l'accord se traduise par des dizaines de milliards de dollars de recettes annuelles. En raison de l'effet d'entraînement de l'accord, AMD s'attend à recevoir plus de 100 milliards de dollars de nouveaux revenus sur quatre ans de la part d'OpenAI et d'autres clients, ont-ils déclaré.

"D'autres vont suivre, car il s'agit vraiment d'un pionnier, d'un pionnier de l'industrie qui a beaucoup d'influence sur l'écosystème au sens large", a déclaré Mat Hein, responsable de la stratégie d'AMD.

L'accord permettra par ailleurs OpenAI à construire une infrastructure d'IA suffisante pour répondre à ses besoins, a déclaré le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, dans un communiqué.

Les analystes estiment en moyenne qu'AMD générera un chiffre d'affaires de 32,78 milliards de dollars (28,09 milliards d'euros) cette année, selon les données LSEG.

Dans le cadre de cet accord, AMD a émis un bon de souscription qui permet à OpenAI d'acheter jusqu'à 160 millions d'actions AMD au prix de 1 cent chacune pendant la durée de l'accord sur les puces. Le bon de souscription est acquis par tranches, en fonction des étapes convenues entre les deux sociétés.

La première tranche sera acquise après la première livraison de puces MI450 prévue pour le second semestre 2026. Les autres étapes comprennent des objectifs spécifiques de cours de l'action AMD qui augmentent jusqu'à 600 dollars par action pour la dernière tranche d'actions à débloquer.

AMD a 1,62 milliard d'actions en circulation et est évaluée à 267,23 milliards de dollars, selon les données du LSEG. Ses actions ont clôturé vendredi à 164,67 dollars.

OpenAI est évaluée à 500 milliards de dollars.

OpenAI collabore avec AMD depuis des années, apportant sa contribution à la conception d'anciennes générations de puces d'IA telles que la MI300X.

