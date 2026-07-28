AMD signe un accord avec Core Scientific concernant les centres de données dédiés à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des informations relatives aux actions au paragraphe 2, ajout de détails aux paragraphes 5 et 6)

AMD AMD.O a signé mardi un accord avec Core Scientific CORZ.O afin de s'assurer une capacité de centre de données pouvant atteindre 2,5 gigawatts, alors que le fabricant de puces étend son infrastructure pour répondre à la demande croissante en matière de calcul pour l'IA.

L'action de Core Scientific a bondi de 6% en pré-ouverture, tandis que celle d'AMD reculait de 4%, suivant la tendance des autres fabricants de puces.

La demande en électricité, en terrains et en installations de centres de données a explosé, les fournisseurs de services cloud et les entreprises intensifiant leurs investissements dans les infrastructures d’IA.

Dans le cadre de cet accord, AMD recevra des bons de souscription au prix du marché lui permettant d’acheter des actions ordinaires de Core Scientific, sous réserve de certaines conditions commerciales. Les modalités financières de l’accord n’ont pas été divulguées.

Ce partenariat permettra à AMD d’accéder à plus de 500 mégawatts de capacité de centres de données prêts pour l’IA de Core Scientific à partir de 2027, que les clients du fabricant de puces pourront utiliser pour déployer des systèmes d’intelligence artificielle. Cette capacité pourra être étendue à 2,5 gigawatts.

Core Scientific, qui s’est réorienté de la cryptomonnaie vers l’hébergement de charges de travail liées à l’IA et au calcul haute performance, collaborera également avec AMD sur la conception de l’infrastructure physique et le déploiement des puces et des logiciels d’AMD.

"Le vaste portefeuille de centres de données prêts pour l’IA de Core Scientific élargit l’accès à l’infrastructure dont nos clients ont besoin pour déployer les solutions d’IA d’AMD à grande échelle", a déclaré Mathew Hein, directeur de la stratégie et du développement d’entreprise chez AMD.