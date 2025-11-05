AMD se rapproche de son niveau record grâce à une forte demande de puces d'IA et à des prévisions de chiffre d'affaires optimistes pour le quatrième trimestre

5 novembre - ** L'action Advanced Micro Devices AMD.O gagne 2,3 % et s'approche de son niveau record

** Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre devrait être supérieur aux estimations, grâce à la forte demande de puces pour l'intelligence artificielle et à l'expansion des centres de données ** Dans son rapport mardi en fin de journée, la société a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel d'environ 9,6 milliards de dollars, dépassant les estimations de 9,15 milliards de dollars (données compilées par LSEG)

** Le chiffre d'affaires et le bénéfice du troisième trimestre ont également dépassé les attentes, le segment des centres de données ayant augmenté de 22 % ** Plus de 20 analystes ont relevé leurs prévisions après les résultats; la prévision médiane est passée de 190 $ il y a un mois à 270 $, selon LSEG

** AMD a récemment annoncé un accord pluriannuel de fourniture de puces d'IA avec OpenAI, qui devrait générer des dizaines de milliards de dollars de revenus annuels

** Depuis le début de l'année, l'action AMD a augmenté d'environ 112 % et, le 29 octobre, elle a clôturé à un niveau record de 264,33 $

** L'action AMD s'est récemment négociée à 41x les bénéfices attendus, bien au-dessus de la moyenne à 5 ans du PE à terme de 31