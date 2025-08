AMD: repli du BPA trimestriel, mais revenus accrus de 32% information fournie par Cercle Finance • 06/08/2025 à 08:00









(Zonebourse.com) - AMD (Advanced Micro Devices) dévoile, pour le deuxième trimestre 2025, un BPA ajusté en repli de 30% à 0,48 dollar, un niveau un peu au-dessus de l'estimation moyenne des analystes, et une marge brute ajustée en retrait de 10 points à 43%.



Les revenus du fabricant de puces se sont pourtant accrus de 32% à 7,68 milliards de dollars, portés en particulier par son segments clients et jeux (+69%) et secondairement par son segment centres de données (+14%).



'Nous constatons une forte demande sur l'ensemble de notre portefeuille de produits informatiques et d'IA et nous sommes bien positionnés pour enregistrer une croissance significative au second semestre', commente sa PDG Lisa Su.



Pour le troisième trimestre 2025, AMD prévoit un chiffre d'affaires d'environ 8,7 milliards de dollars, à plus ou moins 300 millions près (impliquant une croissance de 28% en rythme annuel), et une marge brute non-GAAP de l'ordre de 54%.





Valeurs associées AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) 174,3100 USD NASDAQ -1,40%