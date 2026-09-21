AMD rejoint le « club des 1 000 milliards de dollars » alors que les fabricants de puces profitent d'une demande portée par l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* AMD devient le quatrième fabricant américain de puces à franchir la barre des 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière

* Le cours de l'action AMD a presque triplé cette année

* L'indice des puces électroniques de Philadelphie progresse de 2,7 % pour atteindre son plus haut niveau depuis un mois

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 5, mise à jour des cours)

par Purvi Agarwal et Shashwat Chauhan

Advanced Micro Devices AMD.O a franchi pour la première fois lundi la barre des 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, rejoignant ainsi le cercle restreint des fabricants de puces ayant atteint ce cap, les investisseurs misant sur son rôle croissant dans le domaine de l'intelligence artificielle.

L'action AMD a clôturé en hausse de 9,6 % à 613,31 dollars, atteignant un niveau record. Ce cap couronne une remontée spectaculaire pour la société basée à Santa Clara, en Californie, considérée comme la rivale la plus sérieuse de Nvidia NVDA.O , leader du secteur de l'IA, dans le domaine des processeurs graphiques.

Elle devient ainsi le quatrième fabricant américain de puces à franchir la barre des 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, après Nvidia, Broadcom AVGO.O et Micron MU.O . Nvidia avait franchi ce cap en 2023 et est désormais l'entreprise la plus valorisée au monde, avec une capitalisation boursière supérieure à 5 000 milliards de dollars.

« Les capitaux reviennent vers le secteur de l’IA », a déclaré Thomas Hayes, président de Great Hill Capital LLC à New York.

L’engouement pour les fabricants de puces s’est refroidi ces derniers mois, les marchés ayant passé au crible les dépenses des hyperscalers en matière d’IA. La hausse des prix du pétrole liée au conflit entre les États-Unis et l’Iran, ainsi que les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt qui devrait perdurer, ont accentué la pression.

Mais aujourd’hui, les investisseurs estiment que l’IA est le seul secteur susceptible de résister au ralentissement économique induit par la Réserve fédérale, a déclaré M. Hayes. « AMD en est la parfaite illustration. »

La plupart des valeurs du secteur des semi-conducteurs ont bondi lundi, Intel INTC.O , concurrent d’AMD, enregistrant une hausse d’environ 11,8 % et Qualcomm QCOM.O progressant de 4,5 %. L’indice global des semi-conducteurs .SOX a gagné 2,7 %, atteignant son plus haut niveau depuis plus d’ un mois.

AU-DELÀ DES PUCES

AMD a accéléré le lancement de ses produits d’IA et est passé de la simple vente de puces individuelles à l’offre de systèmes complets — combinant processeurs, équipements réseau et matériel associé — afin de concurrencer Nvidia.

Par ailleurs, la demande croissante de processeurs centraux utilisés conjointement avec des processeurs graphiques dans les serveurs chargés de l’inférence lui a permis de grignoter des parts de marché à Intel.

AMD a publié le mois dernier des prévisions de chiffre d’affaires trimestriel supérieures aux estimations de Wall Street, mais inférieures aux attentes élevées des investisseurs.

La hausse de 185 % du titre en 2026 a toutefois largement dépassé la progression de 15,8 % de l’ .IXIC Nasdaq, à forte composante technologique, etl’a placée parmi les meilleures performances de l’ .SPX S&P 500.

AMD se négociait dernièrement à environ 41 fois ses bénéfices prévisionnels sur 12 mois — un niveau inférieur à sa moyenne sur 10 ans de 44, mais bien supérieur aux récentes cotations de Nvidia, à 16,3 fois ses bénéfices prévisionnels.