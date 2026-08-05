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AMD recule alors que les investisseurs recherchent des rendements plus élevés dans le domaine de l'IA
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 13:02
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les perspectives de croissance d'AMD ne répondent pas aux attentes élevées

* Les investisseurs veulent davantage de preuves que l'entreprise peut tirer profit de l'essor de l'IA

* Le titre recule de plus de 8 % en pré-ouverture

(Détails de l'actualité)

Les actions d’Advanced Micro Devices AMD.O ont chuté mercredi avant l’ouverture de la Bourse, les prévisions de chiffre d’affaires du fabricant de puces n’ayant pas réussi à convaincre les investisseurs, qui attendaient des signes plus clairs indiquant que le boom des dépenses dans l’IA, qui se chiffre en milliards de dollars, se traduirait par une croissance plus rapide.

La décision de SpaceX SPCX.O de construire son infrastructure informatique exclusivement à partir de puces de son concurrent Nvidia NVDA.O a porté un nouveau coup au titre, qui était en baisse de 8,8 % à 473 dollars, ce qui devrait faire perdre plus de 74 milliards de dollars à sa capitalisation boursière.

Cette baisse souligneles attentes élevées auxquelles AMD doit faire face et rappelle que la conquête de clients de premier plan reste cruciale alors que l’entreprise cherche à renforcer sa position concurrentielle face à Nvidia et Intel

INTC.O .

“Nous pensons que les attentes s’étaient revues à la hausse après les résultats d’Intel il y a quelques semaines, et que les investisseurs ont déjà une vision plutôt optimiste”, a déclaré Stacy Rasgon, analyste chez Bernstein.

Elon Musk, directrice générale de SpaceX, a déclaré que l’architecture “Vera Rubin” de Nvidia était “la meilleure architecture”. L’action de ce leader du secteur de l’IA a gagné 1,9 % lors des échanges avant l’ouverture.

AMD, dont le siège se trouve à Santa Clara, en Californie, prévoit un chiffre d’affaires d’environ 13 milliards de dollars pour le troisième trimestre, à ± 300 millions de dollars près, soit un chiffre supérieur aux estimations des analystes qui s’élevaient à 12,52 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les analystes de TD Cowen ont indiqué que l'action AMD devait franchir un “obstacle très élevé” suite aux récentes annonces de clients liées à l'IA et à la forte remontée du titre, malgré des résultats et des prévisions “objectivement bons”.

Le mois dernier, la société a signé des accords avec Anthropic et Core Scientific CORZ.O afin de renforcer ses ambitions en matière d’infrastructure d’IA.

Le cours de l’action AMD a plus que doublé cette année, porté par les anticipations selon lesquelles la société s’imposerait comme la principale alternative à Nvidia dans le domaine des puces d’IA, ce qui place la barre très haut pour les résultats trimestriels.

La directrice générale Lisa Su a déclaré qu’AMD s’attendait à ce que son chiffre d’affaires lié aux centres de données double largement d’ici 2027 et a prévu une croissance totale du chiffre d’affaires supérieure à l’objectif précédemment fixé, à savoir plus de 35 %. Le chiffre d’affaires d’AMD lié aux centres de données a plus que doublé pour atteindre 6,72 milliards de dollars, dépassant les attentes.

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SPACEX
125,3300 USD NASDAQ +9,43%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 05/08/2026 à 13:02:58.

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