AMD progresse grâce à ses projets visant à augmenter l'offre de puces

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre - ** Le cours de l'action du fabricant américain de puces Advanced Micro Devices AMD.O progresse de 1,5 % à 641,10 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** La directrice générale Lisa Su a déclaré que la société prévoyait d'augmenter considérablement son offre de puces en 2027, alors qu'AMD s'efforce de répondre à la demande en plein essor liée à l'IA

** AMD travaille également en étroite collaboration avec les fabricants de puces mémoire afin de garantir des approvisionnements suffisants, a déclaré Mme Su, avant une visite en Corée du Sud prévue plus tard dans la journée de mardi

** Au moins deux sociétés de courtage, dont Citigroup, relèvent leur objectif de cours sur le titre – données compilées par LSEG

** Sur 56 sociétés de courtage, 47 attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou une recommandation supérieure, tandis que 9 recommandent de "conserver"; leur objectif de cours médian s'établit à 616 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture de la séance d'hier, le titre affichait une hausse de plus de 100 % depuis le début de l'année